Bruggink verrassende winnaar Open NK op Weissensee

Hoolwerf eindigde na bijna vier uur ploeteren als tweede en Sjoerd den Hertog kwam als derde binnen. De meeste schaatsers die de finish haalden, waren vrijwel uitgeput. ,,Mijn eerste overwinning en meteen een heel mooie'', jubelde Bruggink bij de NOS. ,,We hebben het met elkaar in onze ploeg geweldig gedaan.''

Carla Ketellapper-Zielman pakte na 100 kilometer de zege bij de vrouwen. De 34-jarige routinier troefde uit een kopgroep van twaalf schaatssters in een lange sprint Iris van der Stelt en Kelly Schouten af. De bestudering van de videobeelden moest eraan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.