Bruma in gesprek met Schalke, Dortmund wil Ziyech

Martial gaat nieuw contract tekenen bij United

Anthony Martial staat op het punt een nieuw contract te ondertekenen bij Manchester United. Dat melden Franse media. De 23-jarige aanvaller uit Frankrijk speelt sinds 1 september 2015 bij Manchester United, dat hem destijds voor 60 miljoen euro overnam van AS Monaco. Hij was in 161 wedstrijden voor de Engelse club tot op heden goed voor 46 goals en 27 assists.

Volledig scherm Anthony Martial juicht na zijn goal tegen Arsenal in de FA Cup afgelopen vrijdag. © Getty Images

Bruma gesignaleerd bij Schalke 04

Jeffrey Bruma kan zijn carrière vervolgen bij Schalke 04. De voormalige centrale verdediger van PSV is in gesprek met de club uit Gelsenkirchen over een (tijdelijke) transfer. Bruma komt bij zijn huidige club VfL Wolfsburg niet aan spelen toe en staat open voor een nieuwe uitdaging. Meerdere clubs hebben interesse in hem.



In Wolfsburg was Bruma aanvankelijk basisspeler, maar kwam Bruma na een blessureperiode niet meer in het stuk voor. Zijn contract in de ‘Volkswagen-stad’ loopt nog tot midden 2021. Schalke 04 biedt hem nu een uitweg. Bruma staat open voor een overstap en bevestigt vanuit Duitsland in gesprek te zijn met de volksclub uit Gelsenkirchen. Wel laat hij weten dat de zaak nog niet rond is.

Rik Elfrink on Twitter Jeffrey Bruma is in gesprek met Schalke 04 over een (huur)transfer. De oud-verdediger van #PSV, enorm sterk in seizoen 2015-2016, wil weer aan spelen toekomen.

‘Borussia Dortmund wil Ziyech’

Borussia Dortmund zou Hakim Ziyech graag willen overnemen. De koploper in de Bundesliga zou de spelmaker van Ajax zelfs deze maand nog willen overnemen. Dat meldt France Football, dat de marktwaarde van Ziyech schat op zo'n 35 miljoen euro. Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, heeft echter al laten weten dat er deze maand geen spelers meer zullen vertrekken uit Amsterdam. Het contract van de 25-jarige Ziyech bij Ajax loopt nog tot de zomer van 2021.

Volledig scherm Hakim Ziyech in actie tegen Heerenveen. © Pim Ras fotografie

Salcido tekent bij de rode haaien

Oud-PSV’er Carlos Salcido (38) heeft zijn schoenen nog niet aan de wilgen gehangen. De verdediger speelt de rest van het seizoen Tiburones Rojos de Veracruz. De club staat momenteel voorlaatste in de hoogste Mexicaanse competitie.



Salcido leverde in december zijn contract bij het Mexicaanse Chivas in. De 38-jarige centrale verdediger, tussen 2006 en 2010 actief bij PSV, vertrok uit onvrede bij zijn club. ,,Ik heb geen vertrouwen meer gevoeld van de technische staf”, zei hij toen onder meer. ,,Het plezier om naar het werk te gaan ontbreekt.”



De Mexicaan hield zijn opties open en tekende deze week een contract bij Tiburones voor de rest van dit seizoen. Hij is inmiddels al bij de selectie van zijn nieuwe club aangesloten.

Wagner kiest voor de centjes

Volledig scherm Sandro Wagner © AP Sandro Wagner verruilt per direct Bayern München voor de Chinese club Tianjin Teda. Hij is ingegaan op een financieel aantrekkelijk aanbod, meldt technisch directeur Hasan Salihamidzic van de Duitse topclub.



Wagner speelde acht interlands voor Die Mannschaft, maar stelde zich niet meer beschikbaar toen hij niet werd opgenomen in de selectie voor het WK van 2018 in Rusland.



De 31-jarige aanvaller doorliep de jeugd van Bayern München, maar brak nooit door in de hoofdmacht. Hij speelde wel voor veel andere Duitse clubs. In 2018 haalde Bayern hem toch weer terug en weekte hem voor 12 miljoen euro los bij 1899 Hoffenheim. Maar opnieuw lukte het Wagner niet er een succes van te maken bij Bayern.



Tianjin Teda eindigde afgelopen seizoen als veertiende in de Chinese competitie. De Duitser Uli Stielike is er trainer.

Jesé Rodríguez op huurbasis naar Real Betis

Vincent Janssen wordt de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap van Tottenham Hotspur naar Real Betis, maar de club uit Sevilla trok gisteren al een aanvaller aan. Jesé Rodríguez komt op huurbasis over van Paris Saint-Germain. Eerder verhuurde Franse kampioen de 25-jarige aanvaller uit Las Palmas al aan Stoke City en Las Palmas. Paris Saint-Germain nam Jesé in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro over van Real Madrid, maar hij kwam tot slechts twee goals in vijftien duels voor de Franse topclub.

Nieuwe verdediger voor Keizer bij Sporting

De Portugese verdediger Tiago Ilori (25) heeft gisteravond een contract tot de zomer van 2024 getekend bij Sporting Lissabon, de club van trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost. De 1,90 meter lange verdediger komt over van Reading. Eerder speelde Ilori voor Aston Villa, Granada, Bordeaux en Liverpool. De huidige koploper in de Premier League nam Ilori op 1 september 2013 voor 7,5 miljoen euro over van Sporting, de club waar hij nu dus weer terugkeert.

Sporting Clube de Portugal on Twitter Bem-vindo de volta, @TiagoIlori4 ! ✍ Leão até 2024 Lê o comunicado na íntegra em https://t.co/gRZfmyAzTY #SportingCP https://t.co/SicJBQp4HE

Tielemans van Monaco naar Leicester

Youri Tielemans is op weg naar Leicester City. De 21-jarige middenvelder uit België speelt sinds de zomer van 2017 voor AS Monaco, de huidige nummer negentien van de Ligue 1. Monaco, waar Tielemans goed was voor zes goals in 65 duels, nam hem destijds voor 26 miljoen euro over van Anderlecht. Tielemans vertrekt op huurbasis naar Leicester City, de Portugese middenvelder Adrien Silva bewandelt zeer waarschijnlijk de omgekeerde route.

Volledig scherm Youri Tielemans in actie namens AS Monaco. © AP

Fellaini op weg naar China

Marouane Fellaini is op weg naar China. De 31-jarige middenvelder uit België kan een lucratief contract tekenen bij Shandong Luneng en zijn huidige club Manchester United is bereid om Fellaini te laten gaan. De huidige nummer zes uit de Premier League zal een bedrag van 11,4 miljoen euro ontvangen voor Fellaini, die op 2 september 2013 voor 32 miljoen euro werd overgenomen van Everton. In het shirt van Manchester United was Fellaini goed voor 22 goals in 177 wedstrijden.

Kristof Terreur 📰🎥 on Twitter Shandong Luneng are offering Marouane Fellaini (31) a three year deal. Not everything has been done as yet, but all parties hope to conclude an agreement asap. Fee expected to be around £10m. #mufc

Heerenveen staat op punt Johnsen terug te halen

SC Heerenveen wil Dennis Johnsen terughalen van Ajax. De 20-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van de Amsterdammers, met een optie tot koop. Hij moet nog door de medische keuring.

Johnsen maakte begin vorig seizoen voor ruim 2 miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Ajax. Hij komt echter niet meer in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. De Noor speelde vorig seizoen 27 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij zeven keer trefzeker was. Voor het eerste elftal van Ajax kwam hij drie officiële duels binnen de lijnen.

Volledig scherm Dennis Johnsen namens Jong Ajax in actie tegen FC Volendam. © BSR/SOCCRATES