Bruma reist gewoon met PSV mee naar Rosenborg

Trainer Mark van Bommel neemt 22 spelers mee naar Noorwegen. Naast Bruma stapt ook Ryan Thomas in het vliegtuig. De Nieuw-Zeelander is volledig hersteld van zijn langdurige blessure. In Noorwegen zou hij zijn officiële debuut kunnen maken voor PSV. Van Bommel laat linksback Toni Lato thuis, net zoals de al langer afwezigen Ibrahim Affelay, Gastón Pereiro, Sam Lammers en Yannick van Osch.