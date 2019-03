Büchli in eerste ronde uitgeschakeld op sprint

Behalve op de keirin had hij als lid van de teamsprint op de openingsdag al een gouden medaille veroverd.

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hadden zich via toptijden in de kwalificaties rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Titelverdediger Matthew Glaetzer slaagde daar niet in, maar de Australiër had in de eerste ronde geen moeite met de Colombiaan Kevin Quintero. Ook de Duitser Stefan Bötticher, bij de EK in Glasgow vorig jaar tweede achter Hoogland, had een extra optreden nodig. Hij versloeg de Chinees Xu Chao.