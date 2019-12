Büchli opnieuw Nederlands kampioen sprint in Alkmaar

Bij Sparta houdt iedereen van vluchte­ling Mo

22:26 Mohamad Abdou (37) had een advocatenkantoor in Syrië, voordat hij zijn land ontvluchtte. Na een zenuwslopende overtocht in 2014 is hij nu het gezicht van Sparta’s spelershome. Ver weg van zijn ouders, die hij nooit meer zal zien, viert hij blijmoedig de feestdagen in Rotterdam-West.