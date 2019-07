Buffon terug naar Juve, City betaalt net geen recordbedrag voor Rodri

TransferTalkDe transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis tot eind augustus niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Buffon dicht bij rentree bij Juventus

Volledig scherm Gianluigi Buffon. © AFP Doelman Gianluigi Buffon (41) is dicht bij een rentree bij Juventus, Volgens de BBC ondergaat de 176-voudig international van Italië morgen een medische keuring bij zijn vroegere club, waar hij zeventien jaar onder contract stond. Buffon verhuisde vorig jaar zomer naar Paris Saint-Germain, waarmee hij de Franse titel veroverde. Na één seizoen hield de veteraan het echter in de Franse hoofdstad alweer voor gezien. Buffon zou persoonlijk al rond zijn over een nieuw contract bij Juventus. Met de Italiaanse topclub won hij negen landstitels en vier Italiaanse bekers. Met Italië veroverde Buffon in 2006 de wereldtitel. Buffon wordt na Aaron Ramsey (Arsenal) en Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) de derde transfervrije aanwinst voor Juventus deze zomer.

Zevende versterking FC Emmen

FC Emmen huurt komend seizoen Filip Ugrinic van FC Luzern. Emmen heeft ook een optie tot koop genomen op de Zwitserse middenvelder. De 20-jarige Ugrinic deed al twee oefenwedstrijden mee met Emmen en maakte daarin een goede indruk met vier doelpunten. De centrale middenvelder komt uit de jeugd van Luzern en speelde bij de Zwitserse club 52 wedstrijden op het hoogste niveau.



,,Ik heb de Nederlandse competitie altijd interessant gevonden, dus ik ben blij dat ik bij Emmen op het hoogste niveau kan spelen. Het is een warme club en ik voel het vertrouwen van iedereen. Dat is lekker voetballen”, aldus de Zwitserse jeugdinternational.



FC Emmen versterkte zich eerder deze transferperiode met linksback Lorenzo Burnet, centrale verdediger Ferhat Görgülü, rechterverdediger Desevio Payne, linkerverdediger Jan-Niklas Beste, spits Marko Kolar en doelman Matthias Hamrol.

City activeert clausule Rodri

Volledig scherm Rodri in duel met Cristiano Ronaldo. © EPA Manchester City heeft zich verzekerd van de komst van Rodri. De 23-jarige Spanjaard komt over van Atlético Madrid, dat bijna zeventig miljoen euro ontvangt. Dat bedrag was tevens de transferclausule in het contract van de middenvelder. Rodri kwam afgelopen seizoen voor 25 miljoen euro over van Villarreal en zijn Madrileense avontuur blijft dan ook beperkt tot één seizoen. Rodri (23) had bij Atlético nog een contract tot medio 2023 en maakte vorig jaar zijn debuut in de Spaanse ploeg.



Het bedrag van bijna zeventig miljoen euro is net geen record voor Manchester City. Kevin De Bruyne kwam in het seizoen 2015/2016 voor 76 miljoen euro over van VfL Wolfsburg. Ook voor Atlético Madrid is Rodri net geen recordverkoop. Voor Lucas Hernández kregen de Madrilenen deze zomer al 80 miljoen euro overgemaakt van Bayern München.

Kort na het bericht over het vertrek van Rodri kondigde Atlético de komst aan van de Mexicaanse middenvelder Héctor Herrera. De 70-voudige international is afkomstig van FC Porto, waar hij zes seizoenen speelde. Herrera tekent een 3-jarig contract in Madrid.



Atlético deed eerder al zaken met FC Porto voor de centrale verdediger Felipe. De 30-jarige Braziliaan ondertekent eveneens een contract voor drie jaar in de Spaanse hoofdstad.

Schouten heeft Italiaanse clubs voor het uitkiezen

Jerdy Schouten tekent waarschijnlijk deze week een contract in de Serie A. Bologna FC heeft de beste papieren om 22-jarige middenvelder in te lijven, maar ook Atalanta en Genoa zijn nog voor hem in de race.



Schouten sprak onlangs in Italië met de eigenaren van de clubs, dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Frank Schouten. Met Atalanta Bergamo kan hij de Champions League in. Toch lijkt zijn voorkeur uit te gaan naar Bologna FC. ,,Dat is een heel ambitieuze club, gekocht door de steenrijke Canadees Joey Saputo. Bij Bologna heeft hij een splinternieuw trainingscomplex laten bouwen. Ze willen daar echt doorstoten, een beetje het Atalanta Bergamo-verhaal.”



Atalanta probeerde de voetballer in de winter al over te nemen, maar dat ging niet door. Volgens zijn zaakwaarnemer is de kans groot dat Schouten deze week alsnog een contract in de Serie A tekent. ,,Dat kan zomaar in de komende 24 of 48 uur rondkomen. Er was interesse uit meerdere landen. Maar hij heeft een goed gevoel bij clubs uit Italië. De clubs kunnen allemaal aan de vraagprijs van Excelsior voldoen.”



De Kralingers ontvangen volgens geluiden tussen de twee en drie miljoen euro voor Schouten. Ook heeft algemeen directeur Ferry de Haan een doorverkooppercentage bedongen. De beste deal uit de clubgeschiedenis, want nooit eerder verkocht Excelsior een voetballer voor zo veel geld. Vorig jaar verkaste Mike van Duinen van Excelsior naar PEC Zwolle voor 750.000 euro.

Volledig scherm Jerdy Schouten © BSR Agency

Koch naar Eupen

Menno Koch heeft een nieuwe club gevonden. De aanvoerder laat NAC Breda achter zich na de degradatie en vertrekt naar KAS Eupen. Bij de nummer twaalf van het afgelopen seizoen in België tekent Koch een contract voor drie seizoenen. De Bredanaars ontvangen een transfersom voor hem.

Volledig scherm Menno Koch © Soccrates/BSR Agency

Denswil op weg naar Bologna

Stefano Denswil heeft vandaag het trainingskamp van Club Brugge verlaten om zijn transfer naar Bologna af te ronden. De verdediger maakt voor zes miljoen euro de overstap. Ook Jerdy Schouten, speler van Excelsior, staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Italiaanse club waar Mitchell Dijks ook nog onder contract staat. De verwachting is echter dat de verdediger niet lang meer voor Bologna zal spelen. AC Milan zou 20 miljoen euro voor hem willen neerleggen.

Yaya Touré gaat in China voetballen

Yaya Touré (36) zet zijn loopbaan voort in China. De voormalig speler van onder meer FC Barcelona en Manchester City heeft overeenstemming bereikt met Qingdao Huanghai, de koploper op het tweede professionele niveau. Touré kwam voor het laatst in actie voor Olympiakos. In december werd in Griekenland zijn contract ontbonden, na een verblijf van drie maanden.

De voormalig international van Ivoorkust, drie keer winnaar van de Premier League, ontkende dat het zijn plan was om definitief te stoppen. ,,Er is de nodige verwarring geweest over mijn toekomst. Ik houd nog steeds van voetbal en ben van plan nog een paar jaar door te gaan.” Daarna wordt hij trainer, zo kondigde Touré aan.

Volledig scherm File photo dated 29-04-2018 of Manchester City's Yaya Toure © BSR Agency

Braziliaanse verdediger Felipe naar Atlético

Atlético Madrid versterkt zich met de Braziliaanse centrale verdediger Felipe. De voetballer tekent donderdag in de Spaanse hoofdstad een contract voor drie jaar, maakte de topclub woensdag bekend. Felipe Augusto de Almeida Monteiro traint meteen mee, zodra de verbintenis is ondertekend. Hij komt over van FC Porto. Hoeveel Atlético betaalt voor Felipe is niet bekend.

De Spaanse club was hard op zoek naar versterking achterin. “Met de komst van de Braziliaan voegen we een snelle centrale verdediger toe die de bal snel uit de verdediging kan brengen en altijd een gevaar vormt in de lucht. Met hem hield Porto afgelopen seizoen achttien keer de nul, vaker dan welk ander team in Portugal.”

De 30-jarige Braziliaan is een ervaren spelen met een aardige erelijst. Hij behaalde diverse kampioenschappen in zijn geboorteland met Corinthians voordat hij in 2016 overstapte naar Portugal. Daar speelde hij in drie seizoenen 142 duels voor Porto en maakte hij elf doelpunten. Ook kwam hij 27 keer in actie in de Champions League.

Volledig scherm © EPA

Toni Lato op weg naar PSV

PSV werkt hard aan de komst van Toni Lato en zette daarvoor de afgelopen weken meerdere clubfunctionarissen in.



PSV hoopt nog deze week Antonio Latorre Grueso (21) aan de selectie toe te kunnen voegen. De Spaanse linksback, bekend onder de naam Toni Lato, moet in Eindhoven de opvolger worden van José Angeliño. Die kan ieder moment bij Manchester City gepresenteerd worden. Allebei speelden ze al bij Jong Spanje en beide verdedigers gelden als opkomende vleugelbacks.



De Eindhovenaren hielden dinsdag nog wel een flinke slag om de arm, terwijl Spaanse media de transfer al als ‘rond’ verklaarden en concrete bedragen noemden. Er was nog geen sprake van een totale deal, waarmee vermoedelijk ongeveer vijf miljoen euro is gemoeid. Dat laatste bedrag is de geschatte marktwaarde van Lato, die bij zijn huidige club Valencia weinig aan spelen toekomt

Volledig scherm Toni Lato © BSR/Soccrates

AC Milan wil Dijks

Mitchell Dijks zou binnen Italië een absolute toptransfer kunnen gaan maken. AC Milan zou bij Bologna al een bod van zo'n twintig miljoen euro hebben neergelegd. Er zouden nog meer topclubs in de race zijn voor de linksback van voorheen Ajax, Willem II en Norwich City.

Volledig scherm © Getty Images

Aké op weg naar City

Ook een andere Nederlandse, linksbenige verdediger staat voor een fraaie overstap. Nathan Aké zou zijn club AFC Bournemouth namelijk gaan verruilen voor grootmacht Manchester City. De landskampioen zou na het vertrek van Vincent Kompany op jacht zijn naar een nieuwe centrumverdediger. Eerste doelwit in die zoektocht is Harry Maguire van Leicester, maar die zou mogelijk te duur zijn. In dat geval zou Aké in beeld komen, aldus Engelse media.