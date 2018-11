‘Buiten of binnen: het is een verschil van dag en nacht’

Door Pim Bijl



Vrij massaal delen de schaatsers momenteel winterkiekjes vanuit Tomakomai, waar de sneeuw van de onlangs geopende baan geveegd moet worden en de omgeving wit is. Allemaal zullen ze in de uren voor hun race de weerberichten bestuderen en met extra aandacht hun rondjes rijden. Toch gaan we op sommige afstanden verrassende uitslagen zien, verwacht Jan Bos.



In de jaren ’90 werd zo ongeveer de helft van de wedstrijden nog buiten gereden. Bos, wereldkampioen sprint in 1998, zag destijds bepaalde schaatsers buiten boven komen drijven. ,,Zeker op de 1000 meter waren er heel veel wisselingen. De één was goed buiten, de ander binnen. Nu zie ik steeds vaker dezelfde types goed rijden. Ze hoeven natuurlijk in principe ook alleen nog maar binnen uit de voeten te kunnen. Ik verwacht daarom zeker dat sommige mannen of vrouwen plots door het ijs zakken dit weekeinde.”



