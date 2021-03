Buitenlandse media: 'Episch duel tussen Verstappen en Hamilton’

Podcast | ‘Misschien was Verstappen net te ongeduldig’

8:53 De eerste Grand Prix van 2021 is verreden. En Bahrein bood gelijk spektakel. Max Verstappen was het hele weekend goed, alleen kwam in de race toch net tekort. Tactisch geklopt? Had Hamilton toch net voldoende vermogen om Max van zich af te houden? In deze Pitstop blikt Rik Spekenbrink vanuit Bahrein terug op de race. Hij bespreekt ook wat hij hoorde in alle persconferenties bij Mercedes en Red Bull. De conclusie is wel duidelijk: het wordt een strijd tussen Max en Lewis.