Buitenlandse media genieten van Mathieu van der Poel: ‘Laatste kilometer overtrof alle verwachtingen’

Het titanengevecht tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen bracht zondagmiddag alle wielerliefhebbers naar het puntje van hun stoel. De manier waarop de Nederlander zijn Sloveense rivaal klopte in de sprint was een moment om niet snel te vergeten, zo oordelen ook de buitenlandse kranten.

,,Het aangekondigde duel tussen de twee grote favorieten, Tadej Pogacar en Mathieu Van der Poel, kwam er zondag inderdaad”, schrijft het Franse L’Équipe. ,,Maar wat er gebeurde in de laatste kilometer overtrof alle verwachtingen. Van der Poel won op meesterlijke wijze en mag zich de nieuwe koning van Vlaanderen noemen. Pogacar eindigde als grote animator van de race niet eens op het podium.”

Dat kon de tweevoudig Tourwinnaar alleen zichzelf aanrekenen, vindt het Spaanse Mundo Deportivo. ,,Door overmoed eindigde hij op de vierde plaats. Van der Poel begon zijn sprint precies op het juiste moment en kon na 272 kilometer tussen Oudenaarde en Antwerpen zijn handen in de lucht steken voor zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen.”

Van der Poel en Pogacar gingen met een ruime voorsprong op Dylan van Baarle en Valentin Madouas de slotkilometer in, maar stonden daarna bijna geparkeerd op de weg. ,,Onder de vod begon een ijzingwekkend pokerspel”, schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Pogacar drong Van der Poel daarbij de kop op. De Sloveense debutant wou bij de sprint uit het wiel komen, maar zag tot zijn verrassing nog Madouas en Van Baarle voorbij stuiven op 300 meter van de meet.”

De Belgische krant noemt niet Van der Poel, maar Pogacar de beste man in koers. ,,Maar die wint niet altijd. Hij reed 272 kilometer de perfecte wedstrijd, maar liet zich ringeloren in de laatste vijfhonderd meter. Pogacar speelde hoog spel in de finale. Dat siert hem, maar hij speelde zo wel in de kaarten van Van der Poel.”

Gazzetta dello Sport heeft het over ‘een finale van waanzinnige spanning’. ,,Van der Poel en Pogacar zijn symbolen van een wielersport zonder tactiek. Hun persoonlijkheden zijn zo overweldigend dat hun ploeggenoten er alleen maar op uit zijn hen veilig op het punt van confrontatie te krijgen.”

De Italiaanse krant komt superlatieven tekort voor de 27-jarige winnaar. ,,Van der Poel is het icoon van het huidige wielrennen, van jonge renners met lef. Altijd zonder handschoenen rijdend, om zijn fiets beter aan te voelen. Hij is in staat tot buitengewone prestaties.”

Het Duitse Kicker wijst er nog even fijntjes op dat Van der Poel het diep in de finale op de Paterberg zwaar had om het wiel van Pogacar te houden. ,,Daarna was alles klaar voor een zinderende sprintfinale, waarin Van der Poel beter gokte. Hij zegevierde in de motregen van Oudenaarde, terwijl Pogacar vloekend en hevig gefrustreerd naar de bus ging.”

Volledig scherm Tadej Pogacar reed in de finale bijna weg bij Mathieu van der Poel. © BELGA