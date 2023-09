Buitenlandse media na recordzege Max Verstappen: ‘Het zal lang duren voordat iemand dit kan evenaren’

Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de ongekende recordreeks van Max Verstappen in de Formule 1, die op het circuit van Monza zijn tiende overwinning op rij pakte . Internationale media spreken van een onbetwiste dominantie van de Nederlandse coureur. ‘Niets houdt Verstappen nog tegen, het einde van zijn bewind is niet te voorspellen.’

Bij het Italiaanse la Gazzetta dello Sport zagen ze dat Verstappen op het thuiscircuit van Ferrari heer en meester was. ‘Monza, de F1 en het grote Ferrari-publiek lagen aan de voeten van Max Verstappen, de eerste man in de F1-geschiedenis die tien opeenvolgende GP's won’, schrijft de Italiaanse krant. ‘De snelheidstempel Monza was de ideale plek om het record te veroveren, dat een viering is van de dominantie van Red Bull, de snelste auto van deze periode in de Formule 1.’

‘Het zal zeker nog lang duren voordat iemand het record van Verstappen kan evenaren, ook al omdat de Nederlander zelf beloofde dit vanaf de volgende ronde in Singapore verder te verbeteren. Vandaag stond Max op het rechte stuk tegenover een zeer snelle Ferrari, maar hij kon op het juiste moment wachten en de aanval inzetten zodra de banden van een geweldige Carlos Sainz-junior begonnen te slijten.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Italianen hoopten op een ‘Monza-1988 effect’, refererend aan de Italiaanse Grand Prix van 1988, waarin Ferrari een één-tweetje pakte en zo voorkwam dat McLaren-Honda alle races van het seizoen zou winnen. ‘Maar het team uit Milton-Keynes behaalde overwinning nummer veertien van de veertien races die in 2023 werden gehouden. De mogelijkheid dat de twee blauwe auto's ze allemaal winnen wordt steeds concreter. Er zijn nog acht races over, het zou opnieuw een sensationeel record zijn.’

Partycrasher Verstappen

Bij het Duitse BILD waren ze kort maar krachtig over de ongeëvenaarde prestatie van de Nederlander in de Formule 1. ‘Hij is de snelste, hij is de beste, en hij is een partycrasher! De Formule 1-wereldkampioen viert feest, de Tifosi rouwen. 70.000 toeschouwers, voornamelijk Ferrari-fans, die de hogesnelheidstempel bij Milaan in een zee van rode vlaggen veranderden, wilden op hun thuiscircuit de eerste Scuderia-overwinning sinds 2019 vieren.’

‘Maar Sainz remt verkeerd voor de eerste bocht. Een kans die de Red Bull meteen, na een wiel-aan-wiel duel benut. Verstappen trekt op en rijdt weg en binnen een paar ronden kan hij een voorsprong van enkele seconden opbouwen', analyseert de Duitse krant.

In Engeland lijken ze wel een beetje klaar te zijn met de dominantie van Verstappen. Bij de BBC gaat de focus vooral uit naar de Tifosi in Italië. ‘Verstappen schrijft historie’, begint het Britse medium. ‘Verstappens overwinning voor Red Bull op Monza bezegelde het record na een reeks dominante prestaties dit seizoen. Het heeft hem een ​​vrijwel onaantastbare voorsprong in het wereldkampioenschap opgeleverd, die de 25-jarige Nederlander al in de Grand Prix van Japan kon afsluiten, met nog zes races te gaan. Sinds zijn teamgenoot Sergio Pérez in april in Bakoe won, is Verstappen nauwelijks meer uitgedaagd.’

‘Maar het verhaal van Monza is van Ferrari’, vervolgen de Britten. ‘Max Verstappen had zojuist iets ongekends bereikt in de geschiedenis van de Formule 1, maar dat kon de fans direct na de Grand Prix van Italië niet schelen. Het Nederlandse volkslied klonk in de nasleep van de tiende overwinning op rij van de Red Bull-coureur, iets wat geen enkele coureur ooit eerder heeft bereikt, maar het werd overstemd door het gezang van ‘Carlos, Carlos, Carlos’ van onderaf.’

Volledig scherm De Italiaanse fans vragen Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië om alsjeblieft te stoppen met winnen. © Getty Images

‘Ruim een ​​uur later waren de tifosi er nog steeds. Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc kwam uit de Ferrari-pitbox, beklom het hekwerk en bracht geruime tijd door met het uitdelen van handtekeningen en het maken van selfies met de fans. Nu waren de gezangen ‘Charles, Charles, Charles’. Ondanks de gedenkwaardige prestatie van Verstappen was Ferrari het verhaal van het weekend op Monza, en zo hebben de tifosi het graag', aldus de BBC.

Onbetwiste dominantie

Het Spaanse Marca zag dat de Grand Prix op Monza misschien wel de lastigste was voor Verstappen, omdat Sainz hem vijftien ronden achter zich wist te houden. ‘Dat is veel, gezien zijn dominantie en superioriteit van zijn auto’, schrijft de krant. ‘Maar de kracht van de Red Bull was veel groter en Verstappen voegde zijn tiende overwinning op rij toe aan dit seizoen. Het is opnieuw een absoluut record in de geschiedenis van de Formule 1, en de veertiende op rij voor Red Bull. Het is wat het is’.

Bij l’Equipe beschrijven ze de tiende overwinning van Verstappen als ‘de onbetwiste dominantie’ in de Formule 1. ‘Voor de Italianen op Monza bracht het podium van Sainz voldoende geluk. Het is nu te lang geleden dat iemand anders gewonnen heeft: niets en niemand houdt Max Verstappen meer tegen’, schrijft de Franse sportkrant. ‘Zelfs niet het plan dat Scuderia in Monza gewetensvol had bedacht om voor één keer een einde te maken aan dit bewind, waarvan het einde niet te voorspellen is.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.