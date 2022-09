Buitenlandse media onder indruk van Oranje-feest op ‘saai circuit’ Zandvoort: ‘Max Verstappen wordt op handen gedragen’

,,Wat heeft dit oord in godsnaam meer dan het mythische circuit van Francorchamps, dat moet knokken om in de Formule 1 te blijven?”, vraagt Het Laatste Nieuws zich af, verwijzend naar de Grand Prix van België. ,,Het antwoord: drie letters. M, A en X. Zandvoort groeit en bloeit. Terwijl het niet meer voorstelt dan een doodlopende straat door de duinen, vol rugstreeppadden, richting een saai circuit.”

,,Met zijn overwinning zorgde de WK-leider voor een uitzinnig Oranje-feest”, vervolgt de Belgische krant, die zag dat Verstappen wel wat geholpen werd door de omstandigheden. ,,Toen er een safetycar kwam, dook Verstappen naar binnen voor snelle softs, terwijl Lewis Hamilton op de baan bleef. Het bleek uiteindelijk een cruciale beslissing van beide renstallen, want bij de herstart vloog Verstappen na een geweldige actie voorbij Hamilton. Het publiek ging uit zijn dak.”

In de Engelse media is de beslissing van Mercedes om Hamilton niet naar binnen te halen voor een setje nieuwe banden uiteraard hét onderwerp van gesprek. ,,Het was een situatie die opmerkelijk veel leek op de manier waarop hij vorig jaar in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel verloor”, schrijft de BBC. ,,Nu kon Max Verstappen een comfortabele overwinning boeken in een veelbewogen Nederlandse Grand Prix.” Hamilton eindigde uiteindelijk slechts als vierde.

Bekijk hier de samenvatting.

Falen van Ferrari

In Italië gaat het vooral over Ferrari, dat ook op Zandvoort een verre van vlekkeloze race beleefde. ,,Gelukkig zijn de tickets voor de Grand Prix op Monza van volgende week allemaal verkocht, want het optreden van dit weekend maakt dat zeker geen moment om naar uit te kijken voor de Italiaanse fans”, schrijft Gazzetta dello Sport. ,,Charles Leclerc eindigt nog net op het podium, maar dat kwam meer door een cadeautje van Mercedes dan door zijn eigen verdiensten.”

Leclerc en Sainz kwamen in de kwalificatie nog heel dicht bij Verstappen in de buurt, maar eindigden in de race respectievelijk als derde en achtste. ,,Na een briljante kwalificatie werkte er zondag weinig meer bij Ferrari: de banden sleten snel, de snelheid was niet goed en de pitstops van Sainz gingen helemaal de mist in. Als de strijd om het wereldkampioenschap nog niet was beslist, dan is het dat nu wel. Verstappen kan in relatieve rust toewerken naar de laatste races van het seizoen.”

Ook het Franse L’Équipe spreekt van een ‘genadeklap in de strijd om het wereldkampioenschap.’ ,,Gedragen door een oranje zee (305.000 mensen in het weekend) reed Verstappen 55 rondjes aan de leiding. Daarna anticipeerde hij perfect op de situatie die ontstond toen Valtteri Bottas voor een safetycar-situatie zorgde.”

In onze podcast blikken we uitgebreid terug op de race in Zandvoort.

Schumi-manie

Bild moet bij het zien van de volgepakte tribunes op Zandvoort terugdenken aan de jaren’90 en het begin van deze eeuw, toen Michael Schumacher in totaal zeven wereldtitels pakte. ,,Deze Oranje-gekte heeft een grote gelijkenis met de Ferrari-rode Schumi-manie uit het verleden”, schrijft de Duitse krant.

,,De stemming onder onze buren kon dit weekend bijna niet beter. Geen wonder: je superster en volksheld Max Verstappen komt niet alleen thuis als wereldkampioen, maar ook als WK-leider. Elke keer als hij in zijn Red Bull langs een van de tribunes raast, is het gejuich enorm. Het ‘Oranje Leger’ vergezelt de Nederlander over de hele wereld. In Zandvoort dragen zijn fans hem op hun handen.”

Marca richt zich dan weer meer op de race zelf, die volgens de Spaanse krant ‘vol plotwendingen zat.’ ,,Het was een levendige Grand Prix, met Max Verstappen als hoofdrolspeler.” Ook zijn er lovende woorden voor de Spaanse tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. ,,Hij reed zijn beste race van het jaar, door op te klimmen van de dertiende naar de zesde plaats.”

