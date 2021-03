Bulgaarse arbiter moet na staken voetbalduel vluchten naar parkeerterrein

VideoDe scheidsrechter van het duel tussen OFK Kostinbrod en Tornado Bezden in de vierde klasse van het Bulgaarse voetbal geniet plotseling bekendheid in heel Europa. De man moest op de vlucht nadat hij een speler van de bezoekers een gele kaart had gegeven.