Burgzorg arriveert bij Heracles, Dessers ‘gewoon’ op trainingsveld

Heracles afhanke­lijk van Dessers: ‘We moeten meer wegen gaan vinden om te scoren’

9:03 ALMELO - Het is onrustig bij Heracles op de laatste dag van de transfermarkt. Gaat spits Cyriel Dessers nog weg? En wie komen er nog bij? Die onrust zit al ruim een week in de hoofden van de spelers. Trainer Frank Wormuth doet zijn best iedereen weer bij de les te krijgen.