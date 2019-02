Buscombi voor potje tussen beloften Heracles en FC Twente, overdreven of niet?

‘Oh when the reds go marching in, oh when the reds go marching in!’ De zingende FC Twente-supporters ondersteunen hun gezang met gebeuk op de ramen, tot onvrede van de buschauffeur, die verzoekt dit niet te doen. Met veertig man sterk zijn ze op weg naar Almelo, voor de mini-derby. Bij gebrek aan de echte. Dat het dinsdagmiddag is, maakt de meeste fans niet uit, het is immers schoolvakantie.