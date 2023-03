Bye voor Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in eerste ronde Indian Wells

Debuterend ploeglei­der Rob Harmeling van populaire wielerfor­ma­tie Tour de Tietema: ‘Wij zijn geen grijze muis, wij zijn kleurrijk’

Rob Harmeling stond in 1985 voor de eerste maal als renner aan de start van de Ster van Zwolle. 38 jaar later maakt de oud-prof uit Marle opnieuw zijn debuut in de openingsklassieker van het Nederlandse wielerseizoen. Ditmaal als ploegleider van team Tour de Tietema-Unibet. „Ik ben ontzettend gespannen, maar vooral voor de jongens.”