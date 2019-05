BZC overleeft play-out en blijft in eredivisie

Na het 8-8 gelijkspel zaterdagavond in Den Haag kwam alles neer op de laatste wedstrijd in de derde ronde van de play-outs om een plek in de eredivisie. Een nederlaag betekende degradatie naar de eerste klasse, zelfs bij een gelijkspel was de ploeg uit Borculo nog niet zeker van een plek op het hoogste niveau. Aan de hand van voormalig international Jan-Willem Slaghuis ging de ploeg voortvarend van start. De speler uit Vriezenveen, dit seizoen voor het eerst actief in Borculose dienst, nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening.

Gelijke hoogte

Aan het eind van de eerste periode had BZC een voorsprong van 3-1, maar in de tweede periode wist Den Haag op gelijke hoogte te komen. Doelpunten van Slaghuis en Youri Roolvink zorgden voor weer een veilige marge.

Lange tijd hing degradatie boven het hoofd van de Achterhoekse formatie, in de gloriedagen van de club onder meer viervoudig landskampioen, van 2011 tot en met 2014. Onder aanvoering van de nieuwe trainer Barry Wittenbernds, de coach van die succesvolle tijd, lukte het de ploeg niet een plaats in de play-offs voor het kampioenschap te behalen. BZC eindigde de reguliere competitie als negende en was daarmee veroordeeld tot het spelen van play-outs om een ticket voor de eredivisie. Daarin werd in de eerste ronde verloren van hekkensluiter SVH, waarna Wittenbernds het veld moest ruimen. In de tweede ronde werd op doelsaldo afgerekend met ZPC, waarna in de derde en laatste ronde de beslissing moest vallen.