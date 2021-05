BZC strandt in kwartfinale tegen UZSC

In het kleine bad van ‘t Timpke speelde de ploeg een goede wedstrijd, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Tot en met de derde periode ging de stand gelijk op (9-9). In het derde kwart moest BZC wel een 6-9 achterstand goedmaken, wat volgens Reuten veel kracht heeft gekost. Dat moest zijn team in de vierde periode bekopen. UZSC maakte met drie doelpunten een eind aan alle aspiraties die de Achterhoekse formatie nog had. Het duel eindigde daarmee in 9-13.

Maximale uit minimale

Ondanks de uitschakeling was trainer Reuten tevreden over het spel van zijn ploeg. „Ik ben trots op mijn team, we hebben dit rare seizoen het maximale uit het minimale gehaald”, wees Reuten op de geringe trainingsmogelijkheden in Borculo. Met drie trainingen per week tegen een dagelijks trainend UZSC was het verschil in kracht en uithouding te groot en in de kwartfinales niet te overbruggen. „Wij zijn de minst fitte ploeg, maar hebben wel een van de sterkste selecties”, prees de oefenmeester zijn ploeg.