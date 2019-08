BZC versterkt zich met Serviër

Mitrovic speelde de afgelopen jaren in de Servische competitie. Hij groeide op in Belgrado en heeft zijn jeugdopleiding doorlopen bij topclub Partizan. Op zijn zestiende debuteerde hij in de hoofdmacht. Daarnaast heeft Mitrovic alle jeugdselecties van de Servische nationale ploeg doorlopen. Via de clubs Stari Grad en Rode Ster Belgrado kwam hij afgelopen seizoen uit voor NAIS en heeft hij daarmee in de LEN Cup gespeeld.