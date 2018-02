BZC weggespeeld door AZC

In Borculo had BZC het vreemdelingenlegioen uit Alphen nog op een gelijkspel (6-6) weten te houden en aanvankelijk speelde de formatie van Jan Mensink ook prima mee. Filip Kljajevic zette BZC op voorsprong en het eerste partje werd afgesloten op 1-1. Vervolgens had BZC moeite om in het spoor te blijven maar met 7-4 aan het begin van de vierde periode was er nog niets beslist.