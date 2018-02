Calmejane mag juichen in Drôme Classic

Calmejane, afgelopen zomer winnaar van de Tourrit naar Rousses, ontsnapte in de slotfase uit een eerste groep en kreeg Jungels en Narvaez mee, van wie de Luxemburger Jungels enkele pogingen deed alleen weg te rijden. Calmejane bleef in zijn spoor en was de beste op de Côte de Livron.



Een dag eerder eindigde Calmejane al als derde in de Classic de l'Ardèche, achter Romain Bardet en Maximilian Schachmann. In de GP La Marseillaise werd de Fransman ook al derde, toen achter winnaar en landgenoot Alexandre Geniez en de Noor Odd Eiking.