Cameron Meyer na 12 jaar eindelijk kampioen van Australië op de weg

Meyer viel aan in de afdaling na de laatste klim en soleerde naar de winst. Zijn ploeggenoot Lucas Hamilton eindigde als tweede. ,,Het waren twaalf lange jaren. Lang geleden ben ik al verliefd geworden op deze wedstrijd, heel vaak was ik heel dicht bij de zege”, zei de renner, die vorig jaar in de laatste kilometer de winst nog uit zijn handen zag glippen en gedesillusioneerd als derde over de finish kwam. In 2009 eindigde hij bij zijn debuut als vierde.