Campenaerts zoekt nieuwe sponsor of ploeg

‘Match­fixing is na drugshan­del de grootste business’

28 september Het probleem rond matchfixing in de sport is veel groter dan de meeste mensen denken. Alleen de drugshandel in Zuid-Amerika is een lucratievere business. Dat zei Theo van Seggelen, tot voor kort secretaris-generaal van de internationale spelersvoetbalvakbond FIFPro, maandag na afloop van de première Fixed in de bioscoop Pathé in Amsterdam. Die documentaire gaat over de verkochte vriendschappelijke wedstrijd tussen Bahrein en Togo in 2010.