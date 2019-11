Canada als eerste naar laatste vier bij Davis Cup Finals

Dieumerci Mbokani leidt Antwerp naar vierde plek in België

21 november Antwerp is naar de vierde plaats geklommen in de hoogste Belgische competitie na een fraaie thuiszege op nummer twee AA Gent: 3-2. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong dankzij een treffer van Roman Jaremtsjoek, maar daarna nam Antwerp het initiatief over.