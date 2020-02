Canadees Fish stunt met wereldrecord op 10 kilometer: ‘Pretty cool’

Met twee gebalde vuisten in de lucht vierde Graeme Fish zijn prestatie, let wel: pal na de voorlaatste rit. Met 12.33.86 vierde hij zijn verbetering van het wereldrecord. In die mix van verbazing en euforie in de Utah Olympic Oval moesten Ted-Jan Bloemen en Patrick Roest de ijsbaan op.

Bloemen, zojuist zijn wereldrecord kwijtgeraakt, lag nog even voor op het schema van Fish, maar dat duurde niet lang. Hij kon zijn winst van donderdag op de 5000 meter niet herhalen. Roest reed net als een dag eerder verloren rond. Nadat Bloemen over de finish kwam, in de tweede tijd, liet Fish zich in zijn armen vallen. Gebroederlijk reden ze een rondje met de wapperende Canadese vlag in hun midden.

Sinds de invoering van de WK Afstanden in 1996 werd de 10.000 meter bij de mannen immers altijd gewonnen door een Nederlander. Na Gianni Romme (4x), Bob de Jong (5x), Carl Verheijen (2x), Sven Kramer (5x), Jorrit Bergsma (3x) was daar nu Fish, een pas 22-jarig toptalent.

Fish was door Sven Kramer al getipt als kanshebber. En zijn coach Bart Schouten is ook lovend. ,,Hij is een natuurtalent en een spons. Hij zuigt alle tips en informatie op en dat zie je vervolgens meteen terug op het ijs.”

Na zijn bronzen medaille op de 5000 meter was Fish niet happig op het geven van vele interviews. Toen het hem te lang duurde, verdween hij. Hij had zijn zinnen op de 10.000 meter gezet. Die afstand werd een curieus slagveld met Dmitry Morozov, Nicola Tumolero en Alexander Rumyantsev die hun strijd voortijdig staakte, maar bij Fish leek alles vanzelf te gaan.

Na 19 Nederlandse wereldtitels op de 10 kilometer gaat het goud vanavond naar een 22-jarige Canadees: Graeme Fish. Bij de WK afstanden in Salt Lake City pakt hij met een indrukwekkende tijd van 12.33,86 ook het wereldrecord af van Ted-Jan Bloemen. #fish #graemefish #canada #saltlakecity #wkafstanden #schaatsen #speedskating 2 Likes, 0 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "Na 19 Nederlandse wereldtitels op de 10 kilometer gaat het goud vanavond naar een 22-jarige..."

Deceptie

Voor de Nederlanders werd de 10.000 meter een deceptie. Het geloof was een dag eerder bij Roest al compleet weggevaagd. Niet eens door zijn diskwalificatie omdat hij zijn wedstrijdband was vergeten om te doen, wél omdat hij zijn ongeslagen status was kwijtgeraakt en een tegenvallende vierde tijd had neergezet. Op de 10.000 meter had hij opnieuw de benen niet en werd zeer teleurstellende achtste.

Jorrit Bergsma wist meteen al na zijn race in een tijd van 12.48.45 dat hij zijn titel kwijt was. Later legde hij uit dat hij niet in topvorm steekt en last had van de hoogte. Ondertussen zag hij Fish naar een nieuw wereldrecord rijden. ,,Zo wat heeft die gegeten?” vroeg Bergsma gekscherend. Hij eindigde als vierde, op grote achterstand van de nieuwe wereldkampioen en wereldrecordhouder uit Canada.

‘Pretty cool’