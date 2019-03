Canadees toptalent Auger-Aliassime (18) bij laatste vier in Miami

De Canadees won zo ook zijn vijfde duel met een speler uit de mondiale top 20. Auger-Aliassime, zelf de nummer 57 van de wereld, haalde vorige maand in Rio de Janeiro voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Hij strijdt nu in Miami met titelverdediger John Isner om een plek in de eindstrijd. De Amerikaan was in een partij zonder breaks via twee tiebreaks te sterk voor Roberto Bautista Agut uit Spanje: 7-6 (1) 7-6 (5).