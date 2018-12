Canadese coureur Latifi volgend seizoen reserve bij Williams

video ‘Het contrast is groot in het Twentse voetbal­land’

12:06 ENSCHEDE - Heracles en FC Twente beleefden een weekend van uitersten. Waar Heracles na 4 nederlagen tegen VVV de draad weer oppakte en terugkeerde naar een knappe vierde plaats, is het crisis in Enschede. De nederlaag tegen een veredelde jeugdploeg van Ajax zorgt voor schaamte. Fardau en Leon zagen het van dichtbij allemaal gebeuren. ,,Het contrast is groot in het Twentse voetballand.’’