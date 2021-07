Canadese NHL-speler (19) krijgt veel steun uit ijshockeywereld na coming-out

Hoewel het, zeker voor mannelijke sporters, vaak nog een groot taboe is om open te zijn over hun seksuele geaardheid, heeft de professionele ijshockeywereld nu ook zijn eerste homoseksuele rolmodel. De coming-out van de 19-jarige Canadees Luke Prokop kreeg maandag veel positieve bijval in de ijshockeywereld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De verdediger staat onder contract bij de Nashville Predators, maar is nog niet in actie gekomen. In een verklaring op sociale media zei hij: ,,Het afgelopen anderhalf jaar heeft me de kans gegeven om mijn ware zelf te vinden. Ik ben niet langer bang om ervoor uit te komen wie ik ben. Vandaag maak ik met trots bekend dat ik homoseksueel ben.’’



Prokop hoopt dat zijn openheid bijdraagt om volledig zichzelf te kunnen zijn op het ijs, zodat hij zijn aandacht alleen nog op het spel zelf kan richten en zich vol op een succesvolle carrière in de NHL kan storten. ,,Door te delen wie ik ben, hoop ik dat ik andere mensen kan helpen inzien dat homo’s welkom zijn in de hockeygemeenschap. We moeten eraan werken om ervoor te zorgen dat hockey echt voor iedereen is.’'

Veel steunbetuigingen

De coming-out van Prokop kon op veel steun rekenen in de hockeywereld. De voorzitter van de Nashville Predators, Sean Henry, zei dat de organisatie “trots” is op Prokop en “hem de komende dagen, weken en jaren ondubbelzinnig zal steunen”.

Algemeen manager David Poile voegde daaraan toe: ,,We begrijpen dat zijn vermogen om helemaal zichzelf te kunnen zijn, hem zal helpen zijn doelen op en buiten het ijs te bereiken. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat niets zijn mogelijkheden in de weg staat. Zijn moed is een inspiratie voor ons en voor de LGBTQ-gemeenschap in Nashville.’'

Don Fehr, directeur van de NHL spelersbond, zei: ,,We weten dat de NHL-hockeygemeenschap Luke zal steunen in zijn doel om in de NHL te spelen, en we juichen toe dat hij een voorbeeldrol wil spelen binnen het hockey en daarbuiten.’'

NHL-commissaris Gary Bettman prees Prokop voor zijn moed. ,,Ik deel zijn hoop dat deze aankondigingen normaler zullen worden in de hockeygemeenschap’', zei hij in een verklaring. ,,LHBTQ-spelers, coaches en staf kunnen alleen het beste van zichzelf geven als ze volledig zichzelf kunnen zijn. We nemen de betekenis en het belang van deze aankondiging niet licht op.’'

Prokop is de eerste actieve professionele ijshockeyspeler die publiekelijk bekendmaakt dat hij homo is. In juni werd footballspeler Carl Nassib de eerste actieve NFL-speler die uit de kast kwam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.