Canadese tiener Andreescu klopt Serena Williams in finale US Open

Geen recordtitel SerenaBianca Andreescu heeft op indrukwekkende wijze de US Open gewonnen. De pas negentienjarige Canadese, als vijftiende geplaatst, was in de finale met 6-3 en 7-5 te sterk voor Serena Williams, die er daardoor opnieuw niet in slaagde het record van aantal gewonnen Grand Slams (24) van Margaret Court te evenaren.

Vorig jaar verloor Andreescu in New York nog in de eerste ronde van de kwalificaties. Ze beleefde dit jaar haar doorbraak en won ook al de grote hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto.

Voor Williams is het de vierde finale op een grand slam op een rij die ze verliest. Ze verloor vorig jaar ook de finale van de US Open en tijdens de laatste twee edities van Wimbledon moest ze ook haar meerdere erkennen in de eindstrijd. Haar laatste titel op een major dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

De 37-jarige Williams won de US Open voor het eerst in 1999 en pakte later ook in 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 de titel voor eigen publiek. Andreescu gaat de boeken in als de eerste Canadese tennisser die een grandslamtoernooi wint.

Comeback

Williams, als achtste geplaatst, knokte zich in het Arthur Ashe Stadium diep in de tweede set nog wel terug uit geslagen positie. Na een 5-1-achterstand won de zesvoudig US Open-kampioene vier games op een rij en ze leek de tot op dat moment onverstoorbare Andreescu (die de eerste set al eenvoudig met 6-3 had gewonnen) iets aan het aarzelen te hebben gebracht.

Andreescu had op 5-1 en 5-3 verzuimd het duel uit te serveren, een wedstrijdpunt onbenut gelaten en begon ineens afzwaaiers te produceren. Gesteund door het publiek leek Williams het duel te doen kantelen, maar de sterk spelende Canadese herpakte zich alsof ze al jaren op het hoogste niveau acteert. Na een uur en 39 minuten verzilverde ze haar derde wedstrijdpunt met een sterke return met de forehand.

De Canadese was op een grandslamtoernooi nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Door haar titel in New York is ze vanaf maandag de mondiale nummer 5.

Trots

“Het spijt me. Ik weet dat jullie wilden dat Serena zou winnen”, zei Andreescu tijdens de prijzenceremonie. ,,Ik moest echt van het publiek winnen. Ik ben er trots op hoe ik ermee ben omgegaan.”

Williams pakte precies twintig jaar geleden in New York haar eerste grandslamtitel. Ze bleef twee decennia later één zege verwijderd van haar zevende US Open-titel. ,,Ik vocht om langer in de wedstrijd te blijven. Maar zij speelde ongelooflijk tennis”, aldus Williams, die vervolgens met een knipoog sprak over haar uitblijvende 24e major. ,,Ik heb zoveel steun gehad bij mijn team bij alle dieptepunten, dieptepunten, dieptepunten en dieptepunten.”

Twee maanden geleden verloor Williams de finale van Wimbledon, toen van Simona Halep.

Volledig scherm Serena Williams feliciteert Bianca Andreescu met de US Open-titel. © AP