Canadese tiener Fernandez schakelt ook Svitolina uit en treft nu Sabalenka op US Open

De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft de laatste vier van de US Open bereikt. De maandag 19 jaar oud geworden tennisster versloeg in New York de als vijfde geplaatste Elina Svitolina uit Oekraïne in drie sets: 6-3, 3-6, 7-6 (5).

Fernandez is de nummer 73 van de wereld. In 2020 kwam ze tot de tweede ronde op Flushing Meadows. Dit jaar stuntte ze door in de derde ronde de als derde geplaatste Naomi Osaka uit Japan, tweevoudig winnares van de US Open, te verslaan. In de vierde ronde klopte ze ook de Duitse Angelique Kerber, winnares in New York in 2016.



De Canadese won de eerste set overtuigend van Svitolina, halve finaliste in New York in 2019. In de tweede set was het de Oekraïense die uitliep naar 5-1 en de set greep met 6-3. Fernandez herpakte zich in de derde set, brak Svitolina twee keer en serveerde op 5-3 voor de wedstrijd. Ze verspeelde haar opslagbeurt echter, waardoor de Oekraïense kon terugkomen. In de afsluitende tiebreak kwam Fernandez opnieuw 4-1 voor, maar werd het toch weer gelijk. Met 7-5 won ze alsnog en bereikte voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi.

,,Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik me nu voel”, zei Fernandez die een dag eerder 19 jaar oud was geworden. ,,Ik was zo zenuwachtig en probeerde gewoon te doen wat mijn coach me had gezegd wat ik moest doen. Dankzij jullie, de toeschouwers, kon ik het volhouden vandaag”, zei ze tot grote vreugde van het New Yorkse publiek.

Haar vader die haar coach is had tegen haar gezegd dat ze de baan moest opgaan en moest genieten, vertelde ze. ,,Vecht voor elk punt en zorg dat het niet je laatste wedstrijd hier is”, herhaalde Fernandez de woorden.

Sabalenka

Fernandez neemt het in de halve finale op tegen Aryna Sabalenka. De Belarussische was in twee sets te sterk voor de als achtste geplaatste Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-1, 6-4. Sabalenka is in New York op jacht naar haar eerste grandslamtitel. Krejcikova heeft zo’n succes sinds haar verrassende zege op Roland Garros dit voorjaar wel achter haar naam staan. De Belarussische sloeg in de openingsgame drie dubbel fouten, behield haar service desondanks om in de tweede game meteen een break te forceren. Krejcikova, die nooit eerder het hoofdtoernooi bereikte in New York, bleef problemen houden met haar opslag en sloeg in de eerste set slechts vijf ‘winners’.

Na het opslagverlies in de openingsgame van de tweede set herstelde Krejcikova zich, maar Sabalenka gaf de voorsprong niet meer uit handen. Met een ace besliste ze het duel na 1 uur en 26 minuten. Nu wacht dus tienersensatie Fernandez, die al oud-winnaars Naomi Osaka en Angelique Kerber uitschakelde en ook te sterk was voor Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld. ,,Zij heeft niets te verliezen en heeft het publiek achter zich. Ik trainde vandaag toen zij op de baan stond. Ik hoefde niet eens te kijken om te horen hoe het ging. Het publiek ging enorm tekeer”, aldus Sabalenka.

De andere twee kwartfinales bij de vrouwen zijn morgen. De 18-jarige Britse Emma Raducanu neemt het op tegen olympisch kampioene Belinda Bencic. De winnaar van die kwartfinale speelt in de halve finale tegen Karolína Plíšková of Maria Sakkari. De Griekse won vandaag van de Canadese Bianca Andreescu, in 2019 de winnares van de US Open.

