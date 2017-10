Canola schrijft Japan Cup op zijn naam

Verbeek over FC Twente: 'Op bepaalde vragen wil ik antwoord hebben'

13:00 EINDHOVEN - Gertjan Verbeek wilde zondag nog geen felicitaties in ontvangst nemen over zijn aanstaande komst naar FC Twente. ''We zijn in gesprek, maar dat zijn vooralsnog constructieve gesprekken'', zei de coach tegenover de camera's van Fox Sports.