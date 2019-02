Cant troeft Nederlands viertal af bij WK veldrijden

De Belgische Sanne Cant (28) heeft voor het derde jaar op rij het WK veldrijden achter haar naam geschreven. In het Deense Bogense troefde ze in de finale liefst vier Nederlandse dames af. Topfavoriet Lucinda Brand eindigde als tweede, Marianne Vos kwam als derde over de streep.

Bij de vrouwencross reisde de Nederlandse enclave met grote plannen af naar Bogense. Met Lucinda Brand had het dé favoriet in de gelederen. Zij kwam echter niet lekker uit de startblokken en gleed in de eerste ronde al onderuit. De koers werd op dat moment bepaald door landgenoten Denise Betsema en Europees kampioene Annemarie Worst. Al gauw werd duidelijk dat de regerend wereldkampioen Cant ook over goede benen beschikte.

Op het glibberige circuit reed Brand alsnog naar voren toe waardoor halverwege de race een ideale situatie voor de Nederlandse vrouwen ontstond: een kopgroep met Betsema, Worst, Vos, Brand en Cant. Er werden echter fouten gemaakt. De fiets van Vos werd bij een wissel uit haar handen getrokken waardoor ze viel, ook Brand viel bij de materiaalpost na een fietswissel. Deze missers kostten onnodig veel kracht. Cant maakte geen fouten en reed in de een na laatste ronde weg en kwam solo over de finish. Achter het Nederlandse duo Brand (9 seconden achterstand) en Vos (+15) eindigde Denise Betsema (+25) als vierde en Annemarie Worst (+34) als vijfde.

,,Het was een tactische race en omdat ik drie of vier Nederlandse renners achter me had, moest ik slim zijn”, aldus Cant, die zich prettig voelde in de omstandigheden in Denemarken. ,,Het was winderig, modderig en glad en daar hou ik van. Maar het werd me niet makkelijk gemaakt.”

De wedstrijd voor mannen wordt morgen verreden.

