Carapaz mist door visumproblemen Tour of Britain

De 26-jarige renner uit Ecuador zegevierde in het voorjaar verrassend in de Ronde van Italië. Carapaz zou ook de Vuelta rijden, maar een val in het criterium van Etten-Leur verhinderde dat. De Ecuadoraan zou zonder toestemming van Movistar hebben meegedaan aan het wedstrijdje door de Brabantse stad. Hij liep bij zijn val onder meer een gekneusde rechterschouder op en moest de laatste grote ronde van het jaar daarom overslaan.



In plaats van de Vuelta zette Carapaz de Ronde van Groot-Brittannië op zijn programma, maar visumproblemen voorkomen dat hij zaterdag in Glasgow aan de start kan staan. Movistar stuurt nu de Spanjaard Héctor Carretero in plaats van Carapaz, die vanaf volgend seizoen voor de Britse ploeg Ineos rijdt. De Ronde van Groot-Brittannië bestaat uit acht ritten en eindigt op 14 september in Manchester.