Carapaz pakt ritzege in Polen met verrassingsaanval

De renner van Team Ineos bleef de Italiaan Diego Ulissi, wiens ploeggenoten van Team Emirates de sprint heuvelop aantrokken, net voor. Wilco Kelderman (Sunweb) kwam als vijfde over de streep. Carapaz nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van wereldkampioen Mads Pedersen, donderdag winnaar van de tweede etappe. De Ineos-kopman heeft 4 seconden voorsprong op Ulissi.