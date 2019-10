Cardinals verpletteren Braves in historisch play-offduel MLB

Voor Ozhain ‘Ozzie’ Albies is op pijnlijke wijze een einde gekomen aan de play-offs in de MLB. Met Atlanta Braves verloor de Nederlandse honkballer de beslissende vijfde wedstrijd in de play-offs met liefst 13-1 van St. Louis Cardinals.

Vooral de start van de Braves in de halve finale van de National League was ontluisterend. Na de eerste inning stond het al 10-0 voor de Cardinals, een nooit eerder vertoond aantal runs aan het begin van een play-offduel op het hoogste Amerikaanse honkbalniveau.

Ook voor Kenley Jansen zitten de play-offs erop. Met Los Angeles Dodgers verloor hij eveneens het vijfde en beslissende duel in de serie. Washington Nationals waren na tien innings met 7-3 te sterk.

De ploeg uit LA stond de afgelopen twee jaar in de World Series, maar moest nu al in de halve finales van de National League buigen. De Dodgers verspeelden niet alleen een voorsprong van 2-1 in de serie, ze gaven in het beslissende duel voor eigen publiek ook een voorsprong van 3-1 uit handen.

De Nationals trokken de stand in de achtste inning gelijk en sloegen in de extra, tiende inning hard toe dankzij een ‘grandslam-homerun’ van Howie Kendrick. Met alle honken bezet sloeg hij de bal over de hekken, goed voor 4 punten (3-7).