Carlijn Achtereekte verruilt schaatsen voor wielrennen: ‘Ik voel me een hulk in een fietspak’

Komt dat zien! Dinsdag en donderdag volle bak amateur­voet­bal

ENSCHEDE - De weersomstandigheden deze week zijn ideaal om een potje amateurvoetbal te kijken. En de keuze is reuze met dinsdag in het district een volledige speelronde uit het zaterdagvoetbal en op donderdag nagenoeg volle bak in het zondagvoetbal.

9 mei