Carlos Alcaraz (20) kraakt de moeilijkste code: ‘Als je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen’

Met samenvatting Carlos Alcaraz houdt Novak Djokovic af van 24ste grandslam­ti­tel na zinderende vijfsetter op Wimbledon

Carlos Alcaraz heeft Wimbledon op zijn naam geschreven. De 20-jarige Spaanse tennissensatie, nummer één van de wereld, hield in de finale Novak Djokovic na een zinderende vijfsetter op het heilige Londense gras van zijn 24ste grandslamtitel af: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Het is voor Alcaraz zijn tweede titel op een grand slam, na de US Open vorig jaar.