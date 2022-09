Carlos Alcaraz leeft mee bij afscheid Roger Federer

Federer liet Nadal tien dagen voor zijn afscheidsbrief op social media al weten dat hij zou gaan stoppen met tennis, waarna hij de vijf jaar jongere Spanjaard direct vroeg of hij nog met hem wilde dubbelen op de Laver Cup in de O2 Arena in Londen als slotstuk van een prachtige tennisloopbaan. Nadal twijfelde geen moment en schittert vanavond niet tegen, maar naast zijn eeuwige sportieve rivaal.



Het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz (19), de nummer 1 van de wereld na zijn zege op de US Open, leeft via Twitter hartstochtelijk mee met de partij van de tennisgrootheden.



Team Europa van teamcaptain Björn Borg had eerder op de vrijdag de eerste twee partijen gewonnen tegen Team Wereld van John McEnroe. Casper Ruud won van Jack Sock, waarna Stefanos Tsitsipas overtuigend van de Argentijn Diego Schwartzman won. De avondsessie begon vanavond met de partij tussen Andy Murray en Alex de Minaur. De 23-jarige Australiër versloeg de 35-jarige Schot met 5-7, 6-3, 10-7.