Carlos Alcaraz op twintigste verjaardag naar finale masterstoernooi in Madrid

Marianne Vos geeft niet om statistie­ken, wel om winnen: ‘Heb nog altijd die honger om het af te maken’

Met de rode leiderstrui om de schouders spurtte Marianne Vos in de Vuelta naar haar tweede etappezege. Wereldwijd is er de fascinatie voor de manier waarop ze nog altijd een winnaar toont. Daarnaast vliegen de statistieken je weer om de oren. Al is dat het laatste waar ze mee bezig is.