Carlos Alcaraz wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld

Carlos Alcaraz heeft het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De pas 19-jarige Spanjaard versloeg in de finale Daniil Medvedev in twee sets: 6-3, 6-2. Met de overwinning neemt Alcaraz ook weer de eerste plaats op de wereldranglijst over van Novak Djokovic.

Het was de eerste keer in lange tijd dat Medvedev verloor. Tot zondag wist de Rus negentien partijen op een rij te winnen.Djokovic ontbrak op het Amerikaanse toernooi, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Servische tennisser mag daarom de Verenigde Staten niet in.

Voor beide tennissers was het de eerste keer dat zij in de finale van Indian Wells stonden. Alcaraz beleefde een droomstart door meteen al in de tweede game de service van Medvedev te breken. Die break hield hij daarna vast. In zijn eigen servicegames verloor hij gedurende de hele eerste set zelfs maar zes punten.

De als 5e geplaatste Medvedev, die recent nog de toernooien van Rotterdam, Doha en Dubai won, had ook in de tweede set geen antwoord op het spel van Alcaraz. Opnieuw werd hij meteen gebroken, op love nog wel, waarna Alcaraz ook zijn eigen servicegame op love wist te winnen. De Spanjaard brak de service van Medvedev vervolgens nog een keer en denderde door naar 4-0. Daarna was de spanning definitief uit de wedstrijd.

Op 5-2 serveerde de Spanjaard de partij uit. Hij toonde zich na afloop zeer gelukkig met zijn overwinning. ,,Daniil haalde duidelijk niet zijn beste niveau”, gaf Alcaraz toe. ,,Maar ik ben erg blij met mijn prestatie en hoe ik dit toernooi heb gespeeld.”

Alcaraz werd vorig jaar al de jongste nummer 1 van de wereld ooit na zijn zege op de US Open. Hij was er vanaf november vorig jaar een paar maanden uit vanwege spierblessures. Maar sinds februari is hij weer helemaal terug. Alcaraz won sinds zijn terugkeer op de baan ook al het toernooi van Buenos Aires en bereikte de finale in Rio de Janeiro.

Elena Rybakina won het WTA-toernooi in Indian Wells. De mondiale nummer 10 van de wereld was in twee sets te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus: 7-6 (11) 6-4.



Sabalenka had Rybakina eerder dit jaar nog van de titel afgehouden op de Australian Open. De 23-jarige Kazachse, vorig jaar winnares van Wimbledon, had op weg naar de finale in Indian Wells, net als tijdens het grandslamtoernooi in Melbourne, de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. Deze keer kon ze die zege ook een vervolg geven in de finale en won ze haar vierde titel in haar carrière.

Rybakina kwam in de eerste set een break achter, maar trok met 4-4 de stand weer gelijk. Ze kreeg op 6-5 een setpoint op de service van Sabalenka, maar de set liep uit op een tiebreak. Daarin bleef het lang spannend en kon geen van de twee tennissters de setpoints benutten. Na een dubbele fout van Sabalenka kwam Rybakina op 12-11 en sloeg daarna wel toe.

De tennisster uit Kazachstan brak daarna meteen de opslagbeurt van Sabalenka. Ze liep uit naar 5-2, maar kon het vervolgens niet afmaken. Op 5-4 kreeg ze een tweede kans op eigen service en benutte meteen haar eerste matchpoint.

Rybakina, die door de zege oprukt naar de zevende plaats op de wereldranglijst, was pas de tweede tennisster die Sabalenka dit jaar wist te verslaan. “Het is pas de eerste keer dat het mijn kant op valt”, zei Rybakina over de onderlinge ontmoetingen. “Ik zal ervoor zorgen dat het de laatste keer was”, reageerde Sabalenka met een lach.