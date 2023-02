Carlos Sainz nipt de snelste, Sergio Pérez laat rondeteller lopen in ochtendsessie

Met video'sBij afwezigheid van Max Verstappen was het Carlos Sainz die de snelste tijd voor zijn rekening nam in het ochtendgedeelte van de tweede testdag in Bahrein. De Spanjaard ging in zijn Ferrari harder dan de Nederlander de dag ervoor, iets wat overigens ook Logan Sargeant lukte. Sergio Pérez verkoos in zekere zin kwantiteit boven kwaliteit.

Bij 23 graden en aan aangenaam zonnetje, begon in Bahrein vanochtend de tweede van drie testdagen ter voorbereiding op de daadwerkelijke seizoensouverture van volgende week. Het draait voor de teams deze dagen voornamelijk om het leren begrijpen van de nieuwe auto’s na een winter in de fabriek en de simulator. Voor Red Bull Racing waren de eerste resultaten in ieder geval bemoedigend. Verstappen reed de meeste rondes (157) en was de snelste op de openingsdag (1.32,847). Maar, zo zei concurrent Charles Leclerc van Ferrari: ,,We reden ook andere programma’s. We weten niet met hoeveel benzine zij onderweg waren en hoeveel ze van hun motor vroegen. Er zijn nog veel vragen.”

Volledig scherm Sergio Pérez in actie. © ANP Veel vragen waar we eigenlijk pas over een week het antwoord op krijgen, als het er echt om gaat op hetzelfde Bahrain International Circuit. Daar werd Pérez, die in de ochtendsessie de RB19 bestuurde, aanvankelijk wat opgehouden vanwege gesleutel aan zijn vloer. Voor zulke dagen heb je echter de testdagen, en dus kon hij even later weer zorgeloos op pad. Wat betreft zijn snelste rondetijd vroeg de Mexicaan nog niet heel veel van zijn auto, maar met 76 rondes op de teller was hij wel de één na productiefste coureur van allemaal in de ochtend (na Yuki Tsunoda).

Sainz sloot de ruim vier uur durende ochtendsessie bovenaan de tijdenlijst af. De nieuwe Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zei gisteren al dat de SF-23 een goede indruk maakte en Leclerc noemde het een ‘smooth day’. Die lijn trok zijn ploeggenoot op de vroege vrijdag door in Sakhir. Sainz ging in 1.32,486 op mediums namelijk harder dan Verstappen een dag eerder. De Nederlander krijgt later vandaag echter weer de kans om de toptijd weer over te nemen, mits de planning van Red Bull dat toelaat, wanneer het richting het einde van de dag weer wat afkoelt en de omstandigheden nog wat beter worden.

Ook Williams-nieuweling Sargeant liet van zich horen met veel kilometers en P2, op minder dan twee tienden van Sainz met weliswaar zachtere banden. Daarachter zaten ook Fernando Alonso (Aston Martin), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en Kevin Magnussen (Haas) nog binnen de seconde in een sessie zonder grote incidenten, al was er aan het einde nog wel wat verwarring toen de FIA een oefenstart wilde doen. Lewis Hamilton eindigde de als achtste, Tsunoda als tiende en laatste. Ook bij Mercedes en AlphaTauri lag de focus meer op het maken van kilometers dan op een zo snel mogelijke rondetijd. Het stoeltje van de kleine Japanner wordt nu weer versteld, want in de middag is het weer de beurt aan Nyck de Vries.

