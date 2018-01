Carlos Tevez begint aan derde periode Boca Juniors

De 33-jarige spits begon zijn voetbalcarrière bij Boca Juniors. Via de Braziliaanse club Corinthians belandde Tevez in 2006 in Engeland, bij West Ham United. De Argentijn droeg ook de clubkleuren van de twee ploegen uit Manchester, United en City. Met beide clubs werd hij landskampioen en met ManUnited veroverde Tevez in 2008 de Champions League. Na twee succesvolle jaren bij de Italiaanse grootmacht Juventus keerde Tevez in 2015 voor de eerste keer terug bij Boca Juniors.



De 76-voudig international van Argentinië koos eind 2016 voor een lucratief avontuur in China bij Shanghai Shenhua, dat zo'n 84 miljoen euro voor hem betaalde. Tevez mocht zich daar zelfs een tijdje de best betaalde voetballer ter wereld noemen. Nu keert hij opnieuw terug bij zijn Argentijnse liefde Boca Juniors.