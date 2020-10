Carrière Cavendish tóch nog niet voorbij: sprinter start in Scheldeprijs

Na afloop van Gent-Wevelgem zondag werd een Vlaamse interviewer nogal overrompeld door de tranen van Cavendish. De dertigvoudig etappewinnaar in de Tour de France stamelde in de camera dat hij zojuist misschien wel zijn laatste koers had gereden. Een vertrek met stille trom, dat door Cavendish zelf nog een beetje in de lak was gezet: de Brit sprong namelijk, geheel tegen zijn gewoonte in, mee met de vroege vlucht.

Aflopend contract

Cavendish heeft een aflopend contract bij Bahrain McLaren en het ziet er niet naar uit dat dit verlengd gaat worden, of dat er een andere ploeg voor hem in de markt verschijnt. De uiterst succesvolle loopbaan van de ‘Manx Missile’ - hij won in totaal vijftig etappes in grote rondes, schreef Milaan-San Remo op zijn naam en werd in 2011 wereldkampioen - is de afgelopen seizoenen in het slop geraakt. Zijn laatste overwinning dateert van twee jaar geleden, een etappe in de Ronde van Dubai.



De Brit vormt in de Scheldeprijs in en rond Schoten een team met de Italiaan Sonny Colbrelli, de Taiwanees Chun Kai Feng, de Spanjaard Ivan Cortina, de Oostenrijker Marco Haller, de Sloveen Luka Pibernik en de Brit Alfred Wright.