Casillas verlengt contract bij Porto: ‘Hier ga ik mijn loopbaan afsluiten’

,,Deze contractverlenging betekent in ieder geval dat ik hier mijn loopbaan zal beëindigen'', zei Casillas zelf. ,,Dat kan over een jaar zijn of over twee jaar.'' In dat laatste geval keept hij tot zijn veertigste.



Casillas, 167-voudig international, veroverde vorig jaar met Porto zijn eerste landstitel in Portugal. De club drong dit seizoen door tot de kwartfinales van de Champions League, waarin Liverpool de tegenstander is.