Casper Ruud start ATP Finals met zege, Jean-Julien Rojer verliest van debutanten

Dirk van Duijvenbo­de verslaat Rob Cross en is al zeker van laatste zestien bij Grand Slam of Darts

Dirk van Duijvenbode is na twee groepswedstrijden bij de Grand Slam of Darts al zeker van een plaats in de achtste finales. Na zijn zege van gisteren op Martin Schindler was de Nederlander ook oud-wereldkampioen Rob Cross de baas: 5-3.

17:18