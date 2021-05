Castroneves (46) wint Indy500 voor de vierde keer, Van Kalmthout finisht als achtste

‘De BV Oranje een amateur­club noemen, is een belediging voor het amateur­voet­bal’

29 mei Laten we het eens voorzichtig formuleren, omdat het niet de bedoeling is alle voorpret meteen te bederven terwijl we nog moeten beginnen: we worden natuurlijk geen kampioen en dat komt niet alleen, omdat de Fransen, Belgen, Duitsers, Engelsen, Italianen, Portugezen en Spanjaarden beter zijn.