Cattermole tekent contract bij VVV, Sparta huurt Piroe

De transferperiode in Europa kruipt richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers die nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Cattermole tekent contract bij VVV-Venlo

Lee Cattermole zette vandaag een handtekening onder een éénjarige verbintenis bij VVV-Venlo. De 31-jarige Cattermole komt over van Sunderland, dat tegenwoordig uitkomt op het derde niveau in Engeland. De bikkelharde middenvelder speelde eerder ook voor Middlesbrough en Wigan Athletic. In totaal kwam de verdedigende middenvelder tot 340 wedstrijden in de Premier Leagu, Championship en League. Daarin was hij goed voor 110 gele kaarten en acht rode kaarten.

Cattermole en VVV maakten afgelopen week kennis. De Engelsman deed enkele trainingen mee en dat beviel beide partijen goed. Technisch Directeur Stan Valckx: “Met Lee haal je een speler in huis die lang op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld. Naast zijn voetballende kwaliteiten, zijn werklust en zijn loopvermogen, brengt hij als bagage een hele hoop voetbalervaring en kennis van het de voetbalwereld met zich mee. Daar kunnen op hun beurt met name onze jonge spelers weer wat van leren. Je zag het al meteen op de trainingen: Lee coacht veel en zet de organisatie op het middenveld goed neer. Hij is met zijn 31 jaar een absolute versterking voor onze selectie.”

Cattermole zelf onderschrijft dat: “De club kwam op het juiste moment. Voor mij biedt het een nieuwe kans. Ik ben dan ook heel blij dat ik na zoveel seizoenen in Engeland nu in Nederland bij een mooie Eredivisieclub als VVV-Venlo aan de slag mag. Met mijn ervaring kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge ploeg. Ik wil samen met VVV vooruit.”

VVV-Venlo on Twitter ̷S̷u̷n̷d̷e̷r̷l̷a̷n̷d̷ ̷'̷T̷i̷l̷ ̷I̷ ̷D̷i̷e̷ Venlo 'Til I Die It's official! ✍🏻 #WelkomLee https://t.co/Ylb9WAZsnI

Piroe op huurbasis van PSV naar Sparta

Sparta Rotterdam huurt spits Joël Piroe tot het einde van het seizoen van PSV. De Kasteelclub heeft daarvoor een akkoord bereikt met de club uit Eindhoven.

Piroe verruilde in 2014 de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van PSV. Sinds 2016 komt hij uit voor Jong PSV. “Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Joël al bijna 50 competitiewedstrijden gespeeld in het betaalde voetbal met Jong PSV”, zegt technisch manager Henk van Stee over de 20-jarige aanvaller. “Daarin heeft hij laten zien dat hij scorend vermogen heeft en met zijn komst naar Het Kasteel vergroten we de concurrentie en mogelijkheden in onze aanval. Voor zowel Joël, PSV als Sparta is het goed dat hij ervaring opdoet in de eredivisie bij ons.”

Sparta Rotterdam on Twitter Sparta huurt Joël Piroe van PSV https://t.co/IK7gGkdXxr

Bayer Leverkusen wil Bosz langer vastleggen

Bayer Leverkusen wil trainer Peter Bosz langer aan de club binden. Het huidige contract van de coach loopt tot 2020. Bosz nam het in de afgelopen winter over van de ontslagen Heiko Herrlich en leidde Leverkusen met een uitstekende tweede seizoenshelft naar de vierde plaats in de Bundesliga en naar de Champions League.

“Het doel is natuurlijk dat de trainer langer bij ons blijft”, zei sportdirecteur Simon Rolfes in Kicker. “Beide partijen zijn zeer tevreden. Dat is een goed uitgangspunt.” Gesprekken over een langer contract zijn al gevoerd.

Volledig scherm Peter Bosz. © BSR Agency

Thelander van Vitesse naar Aalborg

Rasmus Thelander is verlost van Vitesse. De centrumverdediger vertrekt per direct naar Aalborg. Bij de club uit Denemarken begon hij zijn carrière. Hij hoopt er nu nieuw voetbalgeluk te vinden. Thelander (28) was al lange tijd uitgerangeerd in Arnhem. Leonid Sloetski zag niets in de lange Deen.

Thelander werd in de zomer van 2018 weggeplukt bij FC Zürich. Hij kwam vervolgens vorig seizoen al snel niet in de plannen van Sloetski voor. En in de voorbereiding op dit seizoen vervulde de verdediger ook meteen al een bijrol.

AA Gent huurt Kums van Anderlecht

Sven Kums keert terug naar AA Gent. De Buffalo’s huren de 31-jarige middenvelder voor een jaar van Anderlecht, waar de ervaren spelmaker na de komst van Samir Nasri en Michel Vlap niet meer nodig is. Kums kwam tussen 2011 en 2013 voor Heerenveen uit.

KAA Gent on Twitter Welcome back champ!👊🏼 https://t.co/29uPzO9I80

Feyenoord gelooft in komst Senesi

Bij Feyenoord geloven ze steeds meer in de komst van Marcos Senesi, de 22-jarige centrumverdediger van de Argentijnse club San Lorenzo. Senesi wordt in Argentinië in één adem genoemd met Lisandro Martínez, die bij Ajax moeiteloos is aangesloten. Beide spelers komen uit voor Jong Argentinië. Feyenoord en San Lorenzo naderen elkaar wat betreft de vraagprijs, die rond de zeven miljoen euro zou liggen.

De Rotterdammers incasseerden deze maand negen miljoen voor Jeremiah St. Juste, die naar FSV Mainz 05 verkaste. ,,Maar we kunnen maar een deel herinvesteren’', zegt Stam. ,,De markt is nog twee weken open, ik hoop dat er nog iets bij zal komen.’'

Volledig scherm Marcos Senesi kopt de bal weg namens San Lorenzo. © AFP

FC Twente wil Oriol Busquets huren

FC Twente hoopt op de komst van Oriol Busquets. De 20-jarige defensieve middenvelder speelt voor Barcelona B. Busquets heeft nog een contract tot en met 2021. Twente wil Busquets graag huren van de Spaanse grootmacht. Twente is niet de enige gegadigde voor de voormalige jeugdinternational. Ook FC Utrecht en enkele Italiaanse clubs zijn in de markt. FC Utrecht heeft sinds kort een samenwerkingsverband met FC Barcelona. Busquets heeft aangegeven het liefst naar FC Twente te willen. In Enschede treft hij onder meer zijn landgenoten Aitor, Espinosa en Pleguezuelo.

Busquets - geen familie van de bekende international Sergio - speelt al sinds zijn achtste voor FC Barcelona. Hij kwam tot dusverre tot een invalbeurt in het eerste elftal, in het bekerduel tegen Real Murcia. Hij werd in de opleiding altijd als een groot talent gezien en dat is ook de reden dat de club hem in eerste instantie niet wil verkopen.

Busquets maakte onlangs nog deel uit van de eerste selectie die in Japan speelde tegen Chelsea. In dat duel, waarin Frenkie de Jong debuteerde, had hij een basisplaats.

Volledig scherm Oriol Busquets in actie namens FC Barcelona tegen Chelsea vorige maand. © Getty Images