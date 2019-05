Cavendish brengt ode aan vermoeide concurrent Kittel

,,Voor heel veel jaar voelde ik me onverslaanbaar", begint Cavendish zijn steunbetuiging richting zijn collega én jarenlange concurrent in de massasprints. ,,Één rijder kwam en veranderde dat. Een rots van pure spierkracht en blond haar. Die rijder is Marcel Kittel. Hij leek op de wielrennende versie van Rocky. Hij was de eerste bij wie ik uit moest vinden hoe hem te verslaan.”



,,Marcel", vervolgt Cavendish. ,,Ik wil je bedanken voor de rivaliteit die niet alleen mijn niveau heeft opgekrikt, maar vooral de wielerfans veel plezier heeft gebracht. Als tegenstanders concurreren we elkaar tot op het randje, maar als mens wensen we elkaar het beste. Vanuit mijn hart: ik wens je al het beste voor het volgende hoofdstuk in je leven.”