Cavendish grijpt 's ochtends naast ritwinst, maar pakt 's middags wel de leiderstrui

Van Nistelrooy geniet tijdens rentree bij Oranje: ‘Wel handig als iemand kan vertellen hoe het werkt’

7:34 Wat hebben Marco van Basten, Ruud Gullit, Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooy gemeen? Allemaal oud-topspitsen van Oranje die recent nog bij de nationale ploeg werkten als assistent-coach. Van Nistelrooy (44) is nu weer terug in die rol. Waar staat hij in zijn trainersloopbaan?