Cavendish-helper Renshaw stopt aan eind van seizoen

,,Na 16 jaar zeg ik vol trots dat 2019 mijn laatste jaar als beroepsrenner is. Terugkijkend kan ik zeer tevreden zijn over de successen die ik heb geboekt, individueel en als onderdeel van een team", aldus Renshaw die een groot deel van zijn loopbaan de rol van voorbereider vervulde in de massasprints voor de Britse sprinter Mark Cavendish.

Renshaw reed voor een hele rits ploegen waaronder FdJ, Crédit Agricole en HTC-Highroad. In 2012 en 2013 was hij in Nederlandse dienst bij de ploeg die achtereenvolgens Rabobank, Blanco en Belkin heette. In die periode boekte hij drie van zijn twaalf overwinningen, waaronder een rit in de Eneco Tour.