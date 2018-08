Cavendish lang uitgeschakeld door virus

Video Cornet kleedt zich om op de baan en krijgt officiële waarschu­wing

11:07 De toeschouwers bij de partij in de eerste ronde van de US Open tussen Alizé Cornet en Johanna Larsson waren gisteren getuige van een opvallend moment. De Française kreeg plots door dat ze haar t-shirt achterstevoren had aangetrokken, draaide zich om, stond even in haar sportbeha op de baan en loste het probleem soepel op.